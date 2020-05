Coronavirus Teramo, trasporto pubblico locale: le novità dal 5 maggio

TERAMO – L’assessore ai Trasporti Maurizio Verna comunica che domani, Martedì 5 Maggio, ripartiranno altre due corse del Trasporto Pubblico Locale, che interessano la frazione di Poggio Cono, una al mattino e una all’ora di pranzo.

Lo stesso assessore si scusa con i residenti di Piano della Lenta perché oggi c’è stato un disguido sulla linea 3, la cui annunciata riattivazione prevedeva anche il passaggio in tale quartiere; purtroppo, per un errore tecnico, il bus non si è recato appunto a Piano della Lenta; l’assessore assicura che domani mattina la corsa sarà effettuata regolarmente.

Si comunica inoltre che, dopo una attenta verifica compiuta assieme al gestore anche in riferimento alla normativa regionale e nazionale, da domani saranno riattivati i controlli sui bus, impediti temporaneamente da una ordinanza regionale scaduta proprio oggi. Tale divieto, oltre a bloccare il controllo sul possesso del biglietto, non consentiva la verifica del rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del covid19; da domattina quindi, anche in riferimento al DPCM che invece ora lascia facoltà di scelta al gestore, i mezzi delle linee urbane torneranno ad essere controllati, sia per la biglietteria che per la prevenzione sanitaria.

Infine l’assessore Verna rende noto che si sta monitorando il sistema TPL in città e, viste anche le sollecitazioni che pervengono, intende raccogliere tutte le informazioni e le necessità rappresentate dai cittadini, prima di indicare al gestore quali modifiche apportare; questo anche in considerazione del fatto che le modifiche non possono derogare da precise limitazioni imposte dalla Regione.

Per tale ragione si invitano i cittadini, i comitati di quartiere o frazione ad indicare le specifiche necessità. A questo scopo nei prossimi giorni sarà inviata una mail firmata dallo stesso assessore Verna e dall’assessore alla partecipazione Sarà Falini, con la quale si invitano appunto frazioni e quartieri a rappresentare le rispettive esigenze attraverso precise modalità. Ma sono invitati a presentare indicazioni anche i singoli cittadini scrivendo all’assessore all’indirizzo di posta elettronica: m.verna@comune.teramo.it.