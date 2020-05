Rapposelli (FdI) su organizzazione del prossimo anno scolastico

Mancano ancora disposizioni centrali ma Pescara é pronta a fronteggiare le eventuali novità che il Covid-19 dovesse imporre

PESCARA – Il Presidente della Commissione Attività Produttive, Fabrizio Rapposelli, ha dichiarato che l’Amministrazione comunale di Pescara è assolutamente pronta a fronteggiare le eventuali novità che il Covid-19 dovesse imporre nell’organizzazione del prossimo calendario scolastico. L’Ufficio tecnico in attesa di conoscere le disposizioni del Governo circa la necessità di realizzare nuove ripartizioni di aule e palestre; l’impresa che si occupa del Servizio Mensa, la Serenissima, si sta attrezzando per ipotetiche mono-porzionature dei pasti; e ci si sta già preoccupando di organizzare al meglio il servizio di trasporto scolastico.

È quanto emerso nel corso della riunione interlocutoria convocata dal vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione Gianni Santilli, che ha di fatto istituito una sorta di Tavolo di Lavoro e Confronto che vede la presenza di tutta la struttura dirigenziale interessata, dei dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione primaria, che fanno capo al Comune, e della stessa Serenissima.

Il Presidente Rapposelli ha iudicato la riunione “opportuna perché siamo alla fine dell’anno scolastico e il vicesindaco bene ha fatto a chiamare e ascoltare i dirigenti scolastici che, negli ultimi due mesi e mezzo di emergenza sanitaria e lockdown, si sono trovati ad accettare una sfida enorme, quella di rivoluzionare completamente il sistema della docenza. Dunque l’incontro è stato teso a sintonizzarci sulle posizioni delle scuole. Interlocutoria, ma utile sotto il profilo operativo, in vista del prossimo anno scolastico: oggi siamo a fine maggio, ci sono tre mesi di tempo per prepararci a settembre e soprattutto per recepire e metabolizzare tutte le direttive che, supponiamo, a brevissimo ci arriveranno da Roma per consentire la riapertura in presenza delle scuole”.