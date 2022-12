“Orchidee Spontanee: piccoli gioielli d’Abruzzo”, incontro a Loreto Aprutino

LORETO APRUTINO – Il Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee APS (G.I.R.O.S.) – Sezione Abruzzo organizza in collaborazione con Il CAI Sezione di Loreto Aprutino e il Progetto “Flora d’Abruzzo” un pomeriggio divulgativo alla scoperta del variopinto mondo delle Orchidee Spontanee, tra le più complesse ed affascinanti specie del mondo vegetale.

All’evento seguirà la visita della mostra fotografica collettiva con gli scatti delle Orchidee abruzzesi, allestita per l’occasione. Una fantastica occasione per conoscere la natura che ci circonda, che spesso nasconde delle vere e proprie opere d’arte in miniatura.

L’appuntamento è Giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 16:00 presso la Sala Polivalente “O. Farias” di Loreto Aprutino (PE), via Martiri Angolani. L’incontro è gratuito ed aperto a tutti.