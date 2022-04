L’Orchestra dell’ISA a L’Aquila e Città Sant’Angelo: ecco quando

L’Orchestra diretta da Alessandro Mazzocchetti sarà al Ridotto del Teatro Comunale il 9 aprile e al Teatro Comunale il 10 aprile

L’AQUILA – Torna sul podio dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese Alessandro Mazzocchetti, classe 1995 di Città Sant’Angelo, flautista, compositore e direttore artistico del Città Sant’Angelo Music Festival, bacchetta molto apprezzata dal pubblico dell’ISA, con cui si è esibito regolarmente nelle ultime stagioni. Sarà lui a dirigere i prossimi concerti dell’Istituzione all’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, sabato 9 aprile alle 18.00 e il giorno successivo, domenica 10 aprile, sempre alle 18.00, presso il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo nell’ambito del Città Sant’Angelo Music Festival.

Solista ospite l’arpista Benedetta De Simone, un giovane talento abruzzese, membro anche dell’Orchestra Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti.

“Anche in questa ultima parte della stagione concertistica 2021-2022, l’ISA continua a offrire occasioni ai giovani talenti abruzzesi. In questa produzione Alessandro Mazzocchetti e Benedetta De Simone sapranno attirare l’attenzione del pubblico e renderci orgogliosi della scelta artistica che facciamo scegliendo di lavorare con gli under 35” afferma il direttore artistico dell’ISA, M° Ettore Pellegrino.

Il programma di questa produzione dell’Isa, intitolata Il Concerto e la Sinfonia tra ‘700 e ‘900 prevede l’esecuzione dell’Ouverture da Il signor Bruschino di Gioachino Rossini pagina celebre per l’effetto richiesto ai secondi violini di battere con l’archetto ritmicamente sul leggio. La vivacità di questo brano continua nella prima parte del Concerto per arpa e orchestra di Nino Rota, amatissimo per le sue musiche da film ma autore di bellissime opere sinfoniche come questa. Conclude il programma la Sinfonia in do maggiore n.82 “L’orso” di Franz Joseph Haydn, opera che saprà attrarre il pubblico per i grandi contrasti fra frasi forti e dirompenti e passaggi più morbidi e delicati.

Il concerto di Sabato 9 aprile all’Aquila rientra nella promozione riservata al capoluogo abruzzese dove per tutto il mese di aprile i biglietti per i concerti dell’ISA avranno il costo speciale di un euro. La promozione, inaugurata all’inizio di questo mese, riguarderà i concerti di Sabato 9 aprile, Venerdì 15 aprile e Sabato 23 aprile. Tutti si svolgeranno alle 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”. I biglietti saranno acquistabili presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale aperto due ore prima del concerto.

Per il concerto di Città Sant’Angelo del 10 aprile, invece, i biglietti avranno il prezzo regolare (10 euro ridotto under 30, 15 euro intero) e saranno acquistabili presso il Botteghino del Teatro Comunale di Città Sant’Angelo il giorno stesso del concerto.

Si ricorda infine che, come da Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, per assistere ai concerti fino al 30 aprile saranno obbligatori l’uso della mascherina FFP2 e il Green pass rafforzato.

Per informazioni è possibile contattare il numero dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: 0862.411102.