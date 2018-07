Orario estivo del Conservatorio di Musica ‘Braga’ e domande di ammissione

TERAMO – È entrato in vigore a partire da ieri l’orario estivo del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ che sarà sempre aperto al mattino, dal lunedì al venerdì, e osserverà la chiusura completa degli uffici solo nel periodo compreso tra il 4 e il 19 agosto. Scadranno invece solo il prossimo 30 settembre i termini per presentare le domande di ammissione al Triennio per i Corsi Accademici di primo livello, al Biennio, per i Corsi Accademici di secondo livello, e ai corsi Pre-accademici.

A partire da ieri, dunque, è scattato l’orario estivo per gli uffici della sede del Conservatorio, ovvero, nella sede di Teramo, dal 16 luglio al 3 agosto gli uffici saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle14, chiusi il sabato; dal 4 al 19 agosto il Conservatorio sarà chiuso; si riapre il 20 agosto con orario, sino al 3 settembre, dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì. Nella sede di Giulianova, invece, dal 16 luglio al 3 agosto, gli uffici resteranno aperti ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14, chiusi il martedì, giovedì e sabato; anche la sede di Giulianova sarà completamente chiusa dal 4 al 19 agosto; si riapre il 20 agosto con apertura, sino al 3 settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14, chiusi il martedì, giovedì e sabato.

Sino al 30 settembre, invece, sarà possibile presentare le domande on line di ammissione al Conservatorio per l’anno accademico 2018-2019. Per il Diploma Accademico di primo livello – Triennio, sarà possibile sostenere gli esami per le discipline di Canto, Chitarra, Clarinetto, Flauto, Trombone, Oboe, Pianoforte, Sassofono, Viola, Violino e Violoncello.

Per i Corsi di secondo livello – biennio, sarà possibile sostenere gli esami in Accompagnatore e Collaboratore di Pianoforte, Canto, Clarinetto, Flauto, Musica da Camera, Oboe, Pianoforte, Sassofono, Tecnico Audio e Luci per lo spettacolo, disciplina, quest’ultima, inserita appena lo scorso anno, e poi ancora Viola, con indirizzo Cameristico o Solistico, Violino e Violoncello. Infine è possibile sostenere le prove per accedere ai corsi Pre-Accademici. Tutti i programmi per gli esami di ammissione e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Conservatorio ‘Braga’, all’indirizzo www.istitutobraga.it .

Per chi ne facesse richiesta, sarà possibile compilare la domanda di ammissione direttamente in Segreteria, dove sarà messo a disposizione dei candidati un computer. Gli esami di ammissione dovrebbero svolgersi per la seconda settimana di ottobre, secondo un calendario ancora da confermare e che verrà successivamente comunicato.