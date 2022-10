“Ora che senti… parliamo!”, convegno sulla disabilità uditiva a Pescara

PESCARA – Come lavorare al meglio a fianco delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti ipoacusici, aiutandoli ad affrontare la propria disabilità e a inserirsi prima nella scuola, poi nella società. Di questo e di tanti altri temi si parlerà domani (venerdì 14 ottobre, ore 8:30, Sala Consiliare Comune di Pescara), in occasione del convegno “Ora che senti… Parliamo!” organizzato dall’AFIA, Associazione famiglie ipoacusici abruzzesi: un pool di esperti e volontari che da oltre trent’anni offre sostegno educativo e scolastico ai ragazzi ipoacusici delle province di Pescara e Chieti.

Medici, psicologi, logopedisti e audioprotesisti: tante le figure professionali di spicco che interverranno nel corso del convegno: si inizia alle 8:30 con il saluto del presidente Afia, Vincenzo Odoardi: a lui il compito di introdurre i saluti istituzionali, con il sindaco di Pescara, Carlo Masci e l’intervento del dott. Marco Bianchedi, dirigente medico Otorinolaringoiatria (Orl) dell’Ospedale di Pescara. A seguire spazio a logopedisti, psicoterapeuti e avvocati: “Prediligiamo il metodo oralista, quello cioè dell’insegnamento della lingua parlata attraverso l’espressione verbale e la lettura delle labbra – spiegano i rappresentanti Afia – e per questo mettiamo in campo una vera e propria squadra di professionisti per una presa in carico multidisciplinare del bambino non udente e della sua famiglia”.

Si parlerà anche di riabilitazione tramite apparecchio acustico: in quest’ottica si inserisce la collaborazione tra Afia e Istituto Acustico Maico, partner tecnico del convegno. La Maico, infatti, è da sempre promotrice di campagne di sensibilizzazione sui disturbi uditivi, in favore di tutte le fasce di età.