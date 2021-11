OPES riconosciuto come Ente di Promozione Paralimpica CIP

Il riconoscimento giunto dopo la verifica della sussistenza dei parametri necessari relativamente alle attività svolte nel settore paralimpico

CHIETI – Nei giorni scorsi OPES é stato riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Il riconoscimento ufficiale giunge dopo aver verificato la sussistenza dei parametri necessari relativamente alle attività svolte nel settore paralimpico da OPES, insieme alle associazioni ad esso affiliate che già operano nel mondo paralimpico sull’intero territorio nazionale.

Il Presidente Nazionale OPES, Marco Perissa congiuntamente al Segretario Nazionale, Juri Morico hanno dichiarato: “Un grazie al Comitato Italiano Paralimpico per questo importante riconoscimento. Anche questa volta, un punto d’inizio per il raggiungimento di grandi obiettivi in futuro”.

“Sarà per noi priorità assoluta, mettere a disposizione del settore tutte le nostre competenze e l’esperienza accumulata in questi anni per realizzare sul territorio tutte le funzioni che possano garantire lo sviluppo del mondo paralimpico.” – ha dichiarato Terenzio Rucci, Presidente di OPES Abruzzo nonché Presidente della Conferenza delle Regioni OPES.