Operazione interforze “ad alto impatto” a Pescara: i dati dell’attività

PESCARA – Completate le operazioni straordinarie interforze “ad alto impatto” a Pescara: infatti ieri pomeriggio c’è stata un’ulteriore iniziativa di controllo del territorio che fa seguito a quella dello scorso 17 maggio. L’attività é stata disposta sulla scorta delle indicazioni del Prefetto di Vincenzo e condivisa con i vertici provinciali delle forze di Polizia nelle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché in quelle tecniche di coordinamento delle forze di Polizia. I servizi straordinari sono stati disposti con ordinanza dal Questore Liguori e prevedono l’impiego di unita’ aggiuntive di uomini e mezzi delle forze di Polizia, anche con l’ausilio dei reparti volo, con il contributo dei comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, col. Barbera e col. Caputo. L’obiettivo é continuare a prevenire e contrastare la criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Di seguito sono indicati nel dettaglio i risultati dell’attività straordinaria realizzata in questo mese di maggio.

DETTAGLI DEI RISULTATI CONSEGUITI IL 17/5/2023

ARRESTO IN FLAGRANZA, ex art. 73 DPR 309/90 e resistenza a P.U. ex art. 337 C.P., di una donna di anni 29, residente in Pescara, già sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, colta nella flagranza della cessione di gr. 0. 70 di eroina;

ARRESTO IN FLAGRANZA per art. 73 DPR 309/90 di una donna di anni 31, residente a Pescara, trovata in possesso di gr. 3,5 di cocaina e gr. 3,7 di eroina, finalizzato allo spaccio;

ARRESTO IN FLAGRANZA per art. 73 DPR 309/90, di un uomo anni 40, residente a Pescara, trovato in possesso di gr. 50 di cocaina e gr. 10 hashish, finalizzato allo spaccio;

ARRESTO IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA, di un cittadino di nazionalità romena, di anni 36, residente in Pescara, che deve espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per reati contro la persona commessi nell’anno 2017;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di un uomo di 18 anni, residente a Pescara; per art. 73 DPR 309/90 (cessione di una dose di cocaina);

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA di n. 1 persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di due persone, per violazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di un cittadino extracomunitario per inottemperanza all’Ordine di lasciare il territorio nazionale;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di un cittadino extracomunitario per stato di clandestinità (art. 10 BIS TUI).

NR. 7 PERSONE segnalate per l’uso personale di sostanze stupefacenti;

NR. 2 PERSONE (un italiano e un dominicano) SOTTOPOSTE ALLA MISURA ALTERNATIVA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE, in esecuzione delle rispettive ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila.

NR. 1 PERSONA DI NAZIONALITA’ ITALIANA SEGNALATA per l’uso personale di sostanze stupefacenti.

NR. 1 PERSONA RINTRACCIATA su segnalazione in banca dati inserita da Polizia Postale Perugia per notifica atti.

DETTAGLI RISULTATI CONSEGUITI 25/05/2023

ARRESTO IN ESECUZIONE DI UN ORDINE PER LA CARCERAZIONE, EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA di una donna di 42 anni per cumulo pene per i reati di furto aggravato e furto in abitazione, commessi tra gli anni 2011 e 2018 in varie città dell’Abruzzo e delle Marche. La donna deve scontare la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 26 di reclusione.

ARRESTO IN ESECUZIONE DI UN ORDINE PER LA CARCERAZIONE, EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA nei confronti di un uomo di 25 anni che deve espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per rapina commessa nel 2022.

ARRESTO IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA nei confronti di un uomo di 70 anni che deve espiare la pena di anni 4 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona e violenza sessuale.

ARRESTO IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA per la revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino dell’ordine medesimo a carico di un uomo di 37 anni per un residuo di pena di mesi 11 e giorni 21 di reclusione;

ARRESTO IN FLAGRANZA di un uomo di 51 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente trovato in possesso di 5 grammi di cocaina;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di un uomo 25 anni per il reato di ricettazione.

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ di un uomo di 37 anni per il reato di ricettazione.

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ di due persone per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio da Pescara

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ di una persona per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex Art. 73 comma 5 DPR 309/90 con sequestro di g. 16 di hashish, bilancino di precisione e denaro (30 euro)

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ di cinque persone per lo stato di clandestinità per la violazione dell’art. 10 bis TU Immigrazione;

DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ di una persona per il reato di evasione;

NR. 5 PERSONE segnalate per l’uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90.