Chieti, visita del presidente della Repubblica di Albania Begaj

Il Sindaco Ferrara: “Un passaggio che segna l’inizio di un’amicizia e di un ponte istituzionale, economico e culturale”

CHIETI – Nella mattinata di domani, sabato 27 maggio 2023, il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, sarà in Abruzzo per una serie di impegni istituzionali che riguarderanno anche la città di Chieti. Begaj sarà in città alle 11 per un incontro ufficiale che si terrà in Provincia, nella Sala della Giunta.

“Siamo lieti di questo passaggio, che ci darà l’occasione di conoscere più da vicino una realtà importante e in costante crescita e coltivare una relazione istituzionale strategica per il nostro territorio e anche per quello albanese – così il sindaco Diego Ferrara – Sappiamo che c’è anche un contributo imprenditoriale di valore da parte del nostro territorio che opera lì da anni ed ha favorito la rinascita di quella terra, che oggi è un laboratorio politico, economico e culturale a cui tanti Paesi guardano con interesse. Siamo quindi grati per questa visita, promossa dall’onorevole D’Alfonso che ringraziamo per l’interesse mostrato verso la nostra città e speriamo diventi l’inizio di un duraturo legame fra Paesi e istituzioni che vogliono coltivare il seme della pace, la speranza nel futuro e l’impegno per il bene comune. Un intento che abbiamo messo nero su bianco su un attestato di amicizia che domani gli consegneremo insieme a un ricordo di Chieti”.