Operazione interforze “ad alto impatto” a Pescara, la nota di Masci

PESCARA – «L’operazione interforze “ad alto impatto” di controllo straordinario del territorio è un segnale forte di tutela della nostra comunità. I servizi disposti dal questore Luigi Liguori su impulso del prefetto Giancarlo Di Vincenzo in piena condivisione con i vertici provinciali delle forze di polizia, a seguito delle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono una significativa misura di presidio del territorio con effetto di deterrenza. È questa, peraltro, la riprova di una sinergia intensa e proficua tra istituzioni e forze dell’ordine, nell’impegno costante e quotidiano finalizzato a combattere le manifestazioni della criminalità e nel portare alla luce le zone d’ombra del malaffare. Il mio sentito ringraziamento va dunque al prefetto Di Vincenzo e al questore Liguori, e nello stesso tempo rivolgo il mio plauso e il mio apprezzamento alle donne e agli uomini in divisa che in ogni momento sono impegnati sulle nostre strade e nei centri operativi a garantire la nostra sicurezza» lo ha riferito il sindaco di Pescara, Carlo Masci in una nota.

