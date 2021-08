L’Aquila, Open Day di Teatro Drama: ecco quando

L’Open Day di presentazione di corsi e insegnanti si terrà in sede il 1° settembre; le lezioni riprenderanno il 6 settembre

L’AQUILA – “La Scuola di Teatro DRAMA di Rosanna Lancione, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria e il percorso online, conclusosi con saggi che si sono svolti in presenza, riapre i battenti per il nuovo anno accademico 2021/2022 mercoledì 1 settembre con un Open Day di presentazione dei corsi e degli insegnanti, a partire dalle ore 16:00 nella sede in via Matteo da Leonessa, 14 (Torretta).

La Scuola di Teatro Drama offre corsi per tutte le età e tutti i livelli: Teatro mamma/papà-bambino; Gioco drammatico; Propedeutica alla recitazione; Recitazione (training, mimo, improvvisazione, critica, regia, storia del teatro e dello spettacolo); Dizione, uso della voce e respirazione; Scenografia, costume e trucco scenico; Scrittura creativa; Lettura interpretativa; Canto, pianoforte e percussioni; Movimento creativo; Pilates e Yoga, oltre a preparazione privata per provini o audizioni e stage con artisti del settore.

Le lezioni riprenderanno a partire da lunedì 6 settembre; si seguirà un protocollo specifico anti Covid-19 in locali che saranno continuamente sanificati e sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

Per informazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com; FB e IG: Scuola di Teatro Drama