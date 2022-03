L’onorevole Chinnici a Giulianova per la rassegna “Parole in circolo”

Il prossimo 8 aprile per il quarto appuntamento della rassegna “Parole in circolo”. Grande successo, sabato scorso, per Remo Rapino e le sue “Cronache dalle terre di Scarciafratta”

GIULIANOVA – Sarà l’onorevole Caterina Chinnici, il prossimo ospite della rassegna “Parole in circolo”, organizzata dall’ associazione Forum Artis in collaborazione con la Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” ed il patrocinio del Comune di Giulianova. Magistrato, europarlamentare, figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, Caterina Chinnici incontrerà alcune classi delle Scuole Superiori e Medie giuliesi, venerdì 8 aprile, alle 10.30, al Kursaal. Sarà un incontro d’eccezione, pensato per dare ampio spazio al valore della memoria storica, individuale e collettiva, ponendo al centro la lotta alle mafie e l’educazione alla legalità.

Un pubblico numeroso ed emozionato, intanto, ha salutato sabato scorso il Premio Campiello 2020, Remo Rapino, ospite di “Parole in circolo” con il suo romanzo “Cronache dalle terre di Scarciafratta”. Lo scrittore originario di Lanciano, già noto ai lettori per il suo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, ha dialogato con Alessandra Angelucci, curatrice della rassegna, guidando i presenti in un viaggio immaginario, affascinante e a tratti favolistico, lungo le vie dei suoi paesi fantasiosi ma calati nella realtà abruzzese. A catturare il pubblico, la sua lingua autentica, ricca di dialettismi, che ha intenerito e fatto sorridere, fino al momento finale in cui lo scrittore ha recitato un passo tratto dalla vita del folle protagonista Bonfiglio Liborio, che ha portato il pubblico ad alzarsi in piedi in un lungo applauso.