SPOLTORE – Il Convento di Spoltore illuminato in Oro ieri (venerdì 24 settembre 2021) per la giornata di sensibilizzazione pubblica sull’oncoematologia pediatrica. Centinaia di luoghi in Italia e nel mondo si sono colorati d’Oro. Il sindaco Luciano Di Lorito ha sfruttato l’occasione per ringraziare l’Agbe e i suoi volontari del lavoro che svolgono, e lanciare l’idea di una giornata a Spoltore proprio in favore dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici: “E’ doveroso ringraziare non solo voi, ma tutti i volontari di questa associazione che funziona e ha un ruolo importante di supporto a noi, ai malati e alle loro famiglie. E’ importante la ricerca scientifica, ma lo è altrettanto quello che fate voi supportando anche psicologicamente chi soffre una malattia terribile”.

