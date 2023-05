Omaggio a tutte le mamme, concerto della Castiglione a Manoppello

Sabato 13 maggio, ex Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Francesco, ore 21 l’artista nel recital Solo piano a ingresso libero

MANOPPELLO – La suggestiva cornice della ex Chiesa di San Lorenzo, in piazza San Francesco, a Manoppello, ospiterà domani, sabato 13 maggio, alle 21 (ingresso libero) il concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione che si esibirà nel recital “Solo piano”.

L’artista abruzzese, virtuosa del pianoforte, direttore artistico a Pescara del festival Musicarte nel Parco da 25 anni, insegnante appassionata, porterà a Manoppello un singolare concerto nel corso del quale, interpretando musiche di autori classici come Bach, Chopin, Rachmaninov e moderni da Piazzolla, a Sakamoto, Glass, Nyman, Hisaishi e Tiersen, coinvolgerà spettatori di tutte le età.

La serata, promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Oratorio San Nicola, pensata per omaggiare in musica tutte le mamme, in occasione della loro festa, sarà arricchita dalla presenza di tanti bambini che reciteranno e leggeranno poesie e brani a tema.

“Ringraziamo di vero cuore – dichiarano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alla Cultura Giulia De Lellis – Maria Gabriella Castiglione, pianista virtuosa ed artista poliedrica, che attraverso il suo pianoforte saprà regalarci grandi emozioni e l’oratorio San Nicola per la fattiva collaborazione e il coinvolgimento di bambini e ragazzi. Il concerto sarà anche una bella occasione per fare gli auguri in musica a tutte le mamme. L’invito ai nostri concittadini, e non solo, è a partecipare numerosi”.