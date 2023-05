Cartolina per la Festa della Mamma 2023: dove trovarla a Pescara

PESCARA – Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una colorata cartolina filatelica. A Pescara la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour) e Pescara 9 (viale De Amicis), oltre che online su poste.it. In provincia, il prodotto filatelico è disponibile nell’ufficio postale di Penne.

Fino al 15 maggio, inoltre, sarà chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.