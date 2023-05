Centro operativo misto a Giulianova nell’edificio di via Lepanto

La Regione Abruzzo autorizza il Comune a rimodulare il progetto esistente, confermando il finanziamento statale di 1.283.000 euro

GIULIANOVA – E’ possibile finalmente avviare la realizzazione del Com, il Centro Operativo Misto, che troverà posto nella dismessa scuola di via Lepanto che sarà attivato in caso di calamità o emergenza, a tutela della comunità giuliese e dell’intero territorio. Il via libera è in una comunicazione arrivata in queste ore dalla Regione Abruzzo. Il documento autorizza la costruzione di un nuovo edificio, ridimensionato rispetto all’esistente, che prenderà il posto della vecchia scuola. Confermato, nel contempo, il finanziamento statale di 1.283.000 euro.

“Siamo soddisfatti – commenta l’assessore alla Protezione Civile Lidia Albani – Sono state pienamente accolte le richieste che avanzammo a L’Aquila agli organi della Protezione Civile regionale e che quest’ultima garantì che avrebbe rappresentato al Dipartimento nazionale. Giulianova, come più volte anticipato nei mesi scorsi, potrà presto disporre di spazi moderni da destinare al Com, un presidio di sicurezza per la città e i comuni vicini”,