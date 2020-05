Omaggio all’eroe nazionale Pilecki, la tv di stato polacca ringrazia Pescara

PESCARA – La Polonia guarda con attenzione a Pescara e alla sua provincia nel segno della storia nel giorno in cui il Paese dell’aquila bianca rende omaggio all’eroe nazionale Witold Pilecki (1901-1948). Una troupe della Telewizja Polska (TVP), la Tv di Stato, si è recata nel paese di Vicoli e ha intervistato il sindaco di Pescara Carlo Masci. Proprio dalla città adriatica, infatti, nel 2011 e per la prima volta in Europa è stato celebrato il capitano di cavalleria che si fece volontariamente rinchiudere ad Auschwitz per testimoniare al mondo gli orrori dello sterminio nazista e fu il primo a informarne gli Alleati.

Nella Sala consiliare, alla presenza di autorità diplomatiche ed accademiche polacche, proprio nel Giorno della memoria, il 27 gennaio di nove anni fa (era sindaco Luigi Albore Mascia), venne reso omaggio a una figura che incarnò gli ideali di libertà combattendo i due totalitarismi del Novecento, nazismo e comunismo, e venne ucciso nella Polonia comunista con colpo alla nuca proprio il 25 maggio del 1948. Successivamente il più piccolo paese della provincia pescarese, Vicoli, il 30 luglio 2015 intitolò il giardino comunale alla figura di Pilecki, al quale venne dedicato un monumento in pietra della Majella inaugurato dall’allora ambasciatore di Polonia Tomasz Orlowski.

La giornalista Magdalena Wolinska-Riedi ha voluto sottolineare al sindaco Carlo Masci l’importanza per i polacchi del legame all’insegna della storia che Pescara ha stretto con la Polonia celebrando uno dei suoi più importanti eroi nazionali, il cui messaggio è quanto mai attuale perché, come ha detto Masci al microfono di TVP, «va ben oltre l’epoca, la nazione e i fatti. Pilecki ha saputo battersi per gli ideali di libertà e di giustizia e questo fa di lui un personaggio di cui tenere vivo il ricordo e da tenere a esempio per i valori dell’Europa».

L’intervista è stata programmata per le info delle ore 16.00 e per il notiziario serale TVP Wiadomości.