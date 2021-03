Olimpiadi di problem solving, bene la scuola Mazzini/Capograssi Sulmona

Gli alunni della scuola hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali delle gare di informatica promosse dal Miur

SULMONA – “Mi congratulo con gli alunni della scuola Mazzini/Capograssi per gli importanti risultati conquistati alle Olimpiadi di Problem Solving Edizione 2020/21, gare di informatica promosse dal Miur, ottenendo la qualificazione alle finali nazionali. Soprattutto per i giovani quello che stiamo vivendo, a causa della pandemia, è un momento difficile ed è degno di plauso il loro grande impegno, riuscendo ad incassare risultati così prestigiosi attraverso lo studio, la tenacia, la determinazione, rendendo orgogliosa la nostra città. Auguro ai ragazzi delle nostre scuole di poter far emergere al meglio il proprio talento raggiungendo traguardi sempre più alti”. Lo afferma l’assessore all’istruzione Luigi Di Cesare.