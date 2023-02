Olimpia Mosciano – Roseto Basket 20.20: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 chiude domani, sabato 11 febbraio, la sua regular season, in casa dell’Olimpia Mosciano per il rinnovo della finale della passata Serie C Silver. I gialloblu occupano il nono posto in classifica con un record di 4-13, ma non per questo l’impegno va sottovalutato. Il roster a disposizione di coach Verrigni è cambiato molto nel mercato invernale, cerca una nuova identità e soprattutto in casa può mettere in difficoltà chiunque. La Braderm ha dalla sua la possibilità di chiudere un girone di ritorno quasi perfetto, in cui l’unico stop è stato quello rocambolesco di Isernia, e di affacciarsi alla fase a orologio con i gradi di prima della classe.

Per farlo bisognerà superare una formazione a gennaio ha visto parte probabilmente i tre giocatori più importanti, comunque ben sostituiti. Punti di riferimento sono ora i playmaker Alberione, uomo da oltre 18,5 punti di media, e Natalini, che ne segna oltre 15 a serata, insieme al pivot veterano De Lutiis. Il reparto interni ha visto la perdita di Lestini e Suvak, è stato rimpolpato dall’esperto Carrara, ex Giulianova e Torre Spes, e ha visto aumentare la fiducia nei confronti del pivot ucraino Diatlov. Rinforzi altrettanto importanti sono stati il ritorno di Ippolito e la firma del croato Barbarosa, rimpiazzo di Fiusco, esterno che sta portando in dote 16,2 punti a gara. In breve, Mosciano resta una formazione qualitativa, con tanti punti nelle mani e che ama giocare a ritmi alti.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Non dobbiamo farci ingannare dal nome dell’avversario e dalla classifica. Adesso tutti vogliono batterci e queste partite sono le più insidiose: dobbiamo trattare chiunque avremo davanti con rispetto e col coltello tra i denti. Contro Mosciano dovremo mettere tanta intensità su entrambi i lati del campo ed evitare le folate in contropiede dei loro esterni”.

Appuntamento quindi a domani, sabato 11 febbraio, alle ore 18 al Palasport di Viale Terracini. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Olimpia Mosciano e condivisa sui nostri canali.