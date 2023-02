“Il Carnevale degli animali”, il laboratorio a tema musicale a Giulianova

GIULIANOVA – In vista del Carnevale, continuano i laboratori di GiocaCultura, le attività ricreative dei musei e della biblioteca civica di Giulianova. Prossimo appuntamento, domenica 12 febbraio alle 16.30, in Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, in corso Garibaldi, con un laboratorio tutto musicale tenuto da Simona Cinciripini.

I partecipanti, bambini tra i 6 e i 12 anni, impareranno a conoscersi con la body percussion, per poi sfogliare insieme l’albo illustrato sulle musiche de “Il Carnevale degli animali”, l’opera spiritosa di Camille Saint-Saëns (1835-1921), compositore e pianista francese. Infine, si creeranno strumenti musicali che richiamino gli animali, per forma o per suono, utilizzando materiali di recupero.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com