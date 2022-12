“Ode to Autumn – in Abruzzo”, il video musicato di Petrini [VIDEO]

PESCARA – Si chiama “Ode to Autumn – in Abruzzo” il nuovo video curato e musicato dal filmmaker Alessandro Petrini. L’opera, realizzata in collaborazione con De Siena Editore, è un omaggio alla regione abruzzese, di cui raccoglie la magia dei colori autunnali delle montagne documentati nell’arco di tre stagioni. Attraverso riprese, immagini e suoni, lo spettatore è condotto in un viaggio emozionale nella natura dei boschi delle quattro province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

L’autore – che vanta prestigiose collaborazioni internazionali con realtà come Lamborghini, Sony e Fujifilm – racconta con il suo suggestivo video la stagione più affascinante e imprevedibile, tra nebbie e tinte pastello. Ad accrescere e sottolineare la bellezza dei paesaggi la musica, con Miki Di Bono alle chitarre e al mixaggio e il voice over di Jess Fisher. Si ringraziano il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco nazionale della Majella, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga per aver autorizzato la realizzazione delle riprese.