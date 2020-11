Il tecnico biancazzurro: “è stato un momento difficile e lo è tuttora nonostante il risultato. Dobbiamo rimanere umili, hanno messo il giusto spirito, agonismo e qualche discreta giocata”

PESCARA – Al termine della partita di campionato Pescara – Cittadella vinta 3-1 per i biancazzurri è intervenuto Oddo in sala stampa. Il tecnico ha sottolineato come serviva mettersi al livello di un avversario molto determinato per avere la meglio: “Sono molto contento per i ragazzi, è stato un momento difficile e lo è tuttora nonostante il risultato. Dobbiamo rimanere umili, hanno messo il giusto spirito, agonismo e qualche discreta giocata”.

Quindi ha parlato della necessità di farsi tutti un esame di coscenza dallo staff ai giocatori. “I ragazzi mettono molto impegno, serviva un qualcosa per toglierci un pò di polvere di dosso. In allenamento mi hanno sempre seguito e oggi hanno fatto bene. Abbiamo cambiato tante formazioni e moduli per necessità, non amo cambiare tanto ma era necessario provare le posizione giuste per i calciatori. Abbiamo lavorato tanto su questo sistema di gioco, è andata bene ma dobbiamo migliorare”.

Su Vokic: “è la sua sesta partita in Italia, è normale che non lo conosci bene ma più su quello che ti dicono. Ha grandi mezzi e qualità che può mettere a disposizione del gruppo”.

“Nel secondo tempo siamo un pò calati, se vediamo gli undici che sono scesi in campo alcuni non hanno ancora i novanta minuti sulle gambe. Vorrei dare una grande nota di merito per Balzano che pur non stando bene fisicamente ha fatto un ruolo che non è suo e questi sono esempi che fanno crescere il gruppo”.

