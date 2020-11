Luca Cordero di Montezemolo oggi in visita a Fossacesia [FOTO]

FOSSACESIA – Un fortunato incontro oggi a Fossacesia presso il ristorante Mimì Beach. Il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, insieme all’Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli, hanno avuto l’onore di incontrare il dott. Luca Cordero di Montezemolo, in visita a Fossacesia per ammirarne le bellezze paesaggistiche della Costa dei Trabocchi e per assaporare la buona cucina dello chef. A far da cornice a questo incontro il nostro mare che anche nei suoi toni del grigio si fa ammirare per il suo splendore e sullo sfondo l’abbazia di San Giovanni in Venere, bella ed imponente, che si affaccia a baluardo del Golfo. Un saluto cordiale, una battuta sulla buona politica e poi tanti complimenti al nostro territorio da parte di una delle persone più influenti del panorama italiano.

“É stato per noi davvero un onore – dice il sindaco Di Giuseppantonio – averlo come ospite nel periodo autunnale a Fossacesia. Ha apprezzato molto le bellezze e il decoro della nostra città e del suo mare eccellente e bandiera blu”