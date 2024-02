“Obesità: un’analisi a tutto tondo”, convegno a Pescara

PESCARA – L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pescara (Omceopescara) organizza, sabato 24 febbraio 2024, presso l’Auditorium Petruzzi in Via delle Caserme 60 a Pescara, il convegno dal titolo “Obesità: un’analisi a tutto tondo. Conoscerla, riconoscerla, curarla”. Responsabili scientifici, Dr.ssa Gabriella Bosco, Libero professionista Dietologia Clinica e Dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli, Presidente Omceopescara.

L’evento, accreditato ECM, è rivolto a Medici Chirurghi ed Odontoiatri interessati ad approfondire le tematiche relative all’obesità, di cui il 4 marzo cade la Giornata Mondiale (“Obesity Day”), importante occasione per eventi di sensibilizzazione mirati alla prevenzione, alla consapevolezza e all’azione contro l’obesità ed il sovrappeso, importanti fattori di rischio per la salute.

Sovrappeso e obesità sono condizioni cliniche definite dal BMI (Body Mass Index o Indice di Massa Corporea), un indice che mette in relazione peso ed altezza (kg/altezza in metri al quadrato) e pone il soggetto in una fascia corporea numericamente definita. L’eccesso di massa grassa in un individuo è causa di una serie di sconvolgimenti metabolici: glucidico, lipidico, proteico, osseo …

Secondo le ultime stime disponibili (2019) dell’Institute for Health Metrics and Evaluation a sovrappeso e obesità sarebbero attribuibili oltre 5 milioni di decessi in tutto il mondo (pari al 9% di tutti i decessi) oltre ad un numero imponente di anni vissuti con disabilità (40.000). Nel nostro Paese, si stima che sia responsabile di oltre 64.000 decessi (ovvero del 10% di tutti i decessi) e di oltre 571.000 anni vissuti con disabilita.

Lo studio PASSI ha documentato nel biennio 2020-2021 che il 43% della popolazione adulta è in eccesso ponderale, ovvero il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso. Anche per quanto riguarda la popolazione infantile, l’Italia è tra i Paesi europei con la maggior prevalenza di sovrappeso e obesità. In Abruzzo il 21% dei bambini è sovrappeso ed il 10 % obeso (dati del sistema di sorveglianza OKKIO alla salute).

E anche per soggetti dai 18 anni in su, maglia nera per l’Abruzzo, seconda regione italiana dopo il Molise, con-il più-alto numero di obesi.

Il convegno del 24 febbraio, cui parteciperanno esperti della materia, metterà in luce le implicazioni dell’obesità per la salute in età adulta ed in età pediatrica, gli approcci diagnostico-terapeutici, le terapie farmacologiche e la multidisciplinarità necessaria alla gestione del paziente obeso. Verrà inoltre indagato il legame tra l’obesità e diverse patologie gravi, tra cui diabete, malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Nonostante i progressi scientifici, la lotta contro l’obesità rimane una sfida complessa. Con questo importante appuntamento l’Ordine dei Medici di Pescara intende sottolineare l’importanza di una maggiore consapevolezza del problema e di un approccio multidisciplinare che includa la collaborazione tra Medici, Nutrizionisti, Psicologi, Cardiologi ed altri professionisti.

Il convegno rappresenta, pertanto, un momento importante per la comunità scientifica e medica impegnata nella lotta contro l’obesità, nella volontà di rafforzare la necessità di un impegno comune per promuovere stili di vita sani e migliorare la salute pubblica.