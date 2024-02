Montesilvano, donati 13 quintali di prodotti alla Caritas

MONTESILVANO – Questa mattina la Polizia Locale di Montesilvano ha donato alla Caritas, attraverso il parroco della Chiesa di Sant’Antonio, don Luigi Pistone, circa 13 quintali tra derrate alimentari, prodotti per l’igiene della casa e personale, 600 bottiglie di acqua e circa 70 chilogrammi di mele.

Un cospicuo bottino frutto della Befana del Vigile, l’iniziativa che, da 25 anni, mette in moto una vera e propria gara di solidarietà a sostegno dei più svantaggiati. Presenti alla cerimonia il sindaco Ottavio De Martinis, il comandante della Polizia Locale Nicolino Casale, il vice Nino Carletti, il coordinatore dell’evento solidale, Roberto Marzoli e gli agenti del comando di Polizia Locale di Montesilvano.

“Mi piace sottolineare – afferma il sindaco De Martinis – quanto questa iniziativa portata avanti dal nostro comando di Polizia Locale sia importante per la solidarietà. Insieme al Trofeo San Sebastiano di calcio a 5 i nostri agenti mettono in campo un bel binomio vincente, per la raccolta di derrate alimentari rivolta a persone indigenti e con le donazioni verso l’ospedale di Pescara. Sono davvero un bell’esempio per tutta la comunità. Ringrazio il comandante Casale, l’anima della manifestazione sportiva Roberto Marzoli, tutti gli agenti, i volontari e naturalmente tutti i cittadini benefattori”.

Soddisfatto del lavoro svolto il comandante Casale: “In 25 anni grazie alla benevolenza di tantissimi cittadini e all’operosità degli agenti volontari della Polizia locale, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa come oltre 300 quintali di derrate e prodotti per la casa e la cura della persona. Sono orgoglioso dell’attività che tutti insieme riusciamo a portare avanti a beneficio della città, tanto che la Befana del Vigile e il Trofeo San Sebastiano sono ormai una tradizionale appuntamento ben radicato che onorano il nome della nostra città”.

A braccetto con la solidarietà, la Polizia Locale porta avanti anche il Trofeo San Sebastiano che, ogni anno, coinvolge le Forze dell’Ordine in una sana e allegra competizione sempre a scopo benefico. Domenica 25 febbraio alle ore 18.30 presso il Palaroma si disputerà la finalissima che vedrà impegnate le squadre della Guardia Costiera e della Polizia Locale contendersi il titolo dell’anno.