Nuovo battello GCB134 consegnato alla Capitaneria di porto di Pescara

PESCARA – E’ stato consegnato in mattinata il nuovo battello GCB134 che andrà ad implementare il dispositivo dei mezzi navali dedicati al SAR (search and rescue) in dotazione alla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Pescara.

Si tratta di un mezzo versatile che potrà essere utilizzato durante tutto l’anno a seconda delle diverse esigenze operative e, in particolare, nella stagione estiva a supporto di un costante pattugliamento lungo la costa a tutela della zona di balneazione.

Il nuovo battello è stato progettato e realizzato secondo un concept più moderno che tiene conto sia di requisiti operativi più avanzati sia di soluzioni tecniche più moderne volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori imbarcati.

Il nuovo battello sarà in grado di assicurare prestazioni più performanti ed una capacità di comunicazione e scoperta superiori rispetto al passato.

L’adozione di un caratteristico scafo a “V” profonda unito alla presenza di un “airbag” per il rapido raddrizzamento in caso di capovolgimento imprevisto, la disponibilità di strutture per ospitare a bordo un team completo di sommozzatori e, non ultimo, un comparto di strumentazione elettronica di ultima generazione fanno dei nuovi battelli della classe “Bravo” un riferimento per lo svolgimento di diverse tipologie di missioni nella fascia litoranea immediatamente a ridosso della costa.