Nuovi strumenti per apprendere l’inglese nel 2021 in Abruzzo

In Abruzzo ci sono più di venti scuole sparse per la regione per studiare l’inglese, la maggior parte sono situate fra Pescara e Francavilla al Mare, altre si trovano nell’entroterra. Essere sempre informati e studiare l’inglese, significa soprattutto godersi a pieno i viaggi all’estero e magari accogliere i turisti che arrivano ogni anno in questa meravigliosa regione per fare il bagno nel litorale abruzzese o visitare i parchi. Conoscere l’inglese significa soprattutto comunicare perfettamente e indicare le giuste informazioni. Attualmente sono disponibili tantissime app e strumenti per imparare l’inglese , migliorare le proprie competenze e studiare da casa ottimizzando i tempi. Questo metodo offre la possibilità di migliorare le skills riuscendo comunque a svolgere altre attività e occupazioni, come lavoro, figli e studio.

Quali sono le città in Abruzzo dove sono presenti scuole per studiare inglese

A Pescara si trova Cambrige School of English, LFC Accademy, British School, College and American Accademy, My English School, la Powerschool Languages e l’International School. Il capoluogo è sicuramente la città che offre più soluzioni per studiare l’inglese, qui si trovano The English School of L’Aquila, Scuola di Lingue Helen Doron, British Institutes, The Bridge International School, Worlds Connect e CPIA. A Francavilla a Mare c’è il Centro Studi Linguistico, dirigendosi a sud verso Vasto è possibile trovare la Nuova Arcadia – Scuola di Lingue e Cultura italiana per stranieri. A Sulmona è possibile studiare inglese alla The English School Sulmona.

3 strumenti per studiare inglese e migliorare il livello di conoscenza della lingua

Per chi non ha tempo di frequentare un corso d’inglese sono disponibili tantissime app e piattaforme con differenti metodi d’insegnamento adatti per le esigenze di tutti.

Preply è sicuramente una piattaforma che offre il massimo della versatilità per quanto riguarda orari, giorni e modalità delle lezioni. È possibile seguire le lezioni in diretta con gli insegnanti e avere sempre a disposizione il materiale didattico per lo studio. La flessibilità degli orari rende questa piattaforma apprezzata sia da professionisti che dagli studenti, infatti le recensioni sono positive per la maggior parte, così come i feedback.

Babbel è l’app ideale per chi deve cominciare a studiare l’inglese da zero, è gratuita per i livelli più bassi ma per avanzare bisogna pagare un abbonamento mensile. Questa piattaforma è molto semplice da usare, è flessibile per quanto riguarda gli orari e bastano pochi minuti al giorno per effettuare i test di lingua. È utile per i professionisti, gli studenti e chiunque ha necessità di migliorare la conoscenza della lingua inglese.

Duolingo è un’app totalmente gratuita che offre metodi di apprendimento della lingua inglese dinamici e fantasiosi. È possibile pagare per eliminare la pubblicità oppure continuare in modalità gratuita. Il metodo di apprendimento è incentrato sul gioco, come quiz, viaggi e tante altre discipline che alleggeriscono notevolmente le ore di studio. Appena superato un livello, l’app fornisce una certificazione che è riconosciuta anche da Linkedin. Proprio per la sua dinamicità e per l’innovazione con cui è possibile studiare l’inglese, Duolingo sta ottenendo un notevole successo e recensioni sempre più positive.