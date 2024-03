GIULIANOVA – Si terrà dalle 17 di sabato, 9 Marzo, al Kursaal, il convegno dal titolo “Nuovi scenari geopolitici: opportunità e rischi per l’ Adriatico”. L’ iniziativa, patrocinata dal Comune di Giulianova, dal Consorzio Punto Europa (Cope) e dall’ associazione “Alumni Marie Curie”, è promossa da “Fare”, l’ associazione giovanile fondata e presieduta da Andrea Marà.

Dopo i saluti del Sindaco Jwan Costantini, interverranno il noto giornalista Dario Fabbri ed Alessandro Tentarelli, analista di geopolitica ed esperto di relazioni internazionali. Prenderanno inoltre la parola il presidente di Fare Andrea Marà, Gian Luca Grimi, presidente di Confesercenti-Assoturismo Abruzzo e Filippo Lucci, amministratore unico del Consorzio Punto Europa (COPE). Modererà il dibattito Gianluigi De Dea, esperto di automotive aftermarket e grande appassionato di geopolitica.

“Questo evento – sottolinea Andrea Marà – è il terzo organizzato dalla nostra associazione. L’obiettivo primario di una manifestazione di questo tipo è quello di coinvolgere i giovani in iniziative di alto livello. Lavorare insieme per obiettivi comuni, anche creando sinergie con altre associazioni. Oltre a questo, intendiamo stimolare i privati affinché si mettano in gioco in un contesto socio-economico che ha assoluto bisogno del loro sostegno”.

“L’auspicio -conclude il co-fondatore di Fare Paolo Sticchi – è quello di riuscire a stimolare l’interesse dei tanti giovani fuori sede che, nel weekend, torneranno numerosi. Sarà la dimostrazione che eventi di questo spessore possono essere realizzati anche qui. Impegniamoci per il nostro territorio. Avremo grandi risultati”.

Dario Fabbri è direttore editoriale del mensile Domino e della scuola di geopolitica di Domino. Suo il libro “Geopolitica Umana” edito da Gribaudo/Feltrinelli. E’ autore, per Rai Radio 3, del podcast “Imperi” e per Chora Media del podcast “Stati di tensione”.

Nel 2017 ha ricevuto dall’ambasciatore americano il premio Amerigo come miglior giornalista analista (sezione periodici) e osservatore della politica, dell’ economia e della società degli Stati Uniti.

Alessandro Tentarelli, analista di geopolitica, ha preso parte a numerose conferenze riguardanti gli attuali scenari globali, occupandosi principalmente delle dinamiche nell’Indo-Pacifico. Da qualche anno ha scelto di tornare in pianta stabile nella sua Giulianova.