Nuovi laboratori all’Alessandrini di Montesilvano, visita del sindaco

Di Donato: “Abbiamo intrapreso un percorso nuovo, di vero cambiamento pur nella continuità di una “storia” che resta alla radice della nostra proposta educativa e didattica”

MONTESILVANO – Ieri, la visita di Ottavio De Martinis, in veste di Sindaco di Montesilvano e di Presidente della Provincia di Pescara all’IIS “Emilio Alessandrini” della cittadina rivierasca, auspice la dinamica d.s. Maria Teresa Di Donato, ha portato buone nuove nella scuola superiore di secondo grado ad indirizzo economico e tecnologico sita in via D’Agnese. L’occasione, quanto mai gradita e proficua, ha messo un punto significativo su una vicenda che si trascina ormai da più di un triennio: la costruzione di nuovi laboratori, nelle aree pertinenti l’edificio scolastico, con progetto già presentato ed approvato dagli enti preposti, circa un lustro fa. Un’opera indispensabile per il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto. A farsene carico è proprio il primo cittadino e capo della giunta del governo provinciale pescarese.

Lo ribadisce anche con un post sul suo profilo istituzionale: “Questa mattina (ieri ndr),” scrive Ottavio De Martinis”, in veste di sindaco ma anche di presidente della Provincia di Pescara, ho effettuato un sopralluogo all’istituto Alessandrini. Ho incontrato la preside Teresa Di Donato, con la quale ho potuto visitare approfonditamente la struttura e abbiamo ragionato in prospettiva futura su alcune situazioni. In particolare: la realizzazione di un laboratorio, più importante di quello che attualmente è in uso, da costruire nell’area retrostante l’istituto. Tutto ciò garantirebbe una maggiore funzionalità e una maggiore offerta per i ragazzi. Il mio impegno è anche rivolto al miglioramento di alcuni aspetti estetici, come la facciata dell’edificio che necessita di una riqualificazione. Nei prossimi bandi presenteremo un progetto adeguato”.

Parole che giungono, quanto mai, gradite e confortanti negli ambienti della scuola superiore di Via D’Agnese di Montesilvano. “Abbiamo intrapreso un percorso nuovo, di vero cambiamento”, comincia la d.s. Maria Teresa Di Donato, ”pur nella continuità di una “storia” che resta alla radice della nostra proposta educativa e didattica. Per cui, la volontà espressa da Ottavio De Martinis, nella duplice veste di Sindaco di Montesilvano e di Presidente della Provincia di Pescara, in occasione della sua recente visita nel nostro istituto, di lavorare perché siano realizzati i tanto attesi e sospirati laboratori in tempi congrui, non può che farci piacere e indurci a raddoppiare gli sforzi. Nel ringraziarlo sinceramente, di cuore”, prosegue la dirigente scolastica dell’Alessandrini,”mi corre l’obbligo esprimere un pensiero di gratitudine anche alla comunità educante che ho l’onore di dirigere, sempre pronta a lavorare e mettersi in discussione per il bene e la crescita dell’istituto. In questi anni abbiamo fatto passi importanti nella direzione del rinnovamento.

Ne cito solo qualcuno, come quello dell’arricchimento dei diversi indirizzi con l’introduzione dello studio analitico del web e dei social in tutti i corsi. L’Istituto, infatti, ha attivato le seguenti quote di autonomia 1) Web Marketing per Amministrazione Finanza e Marketing; 2) Tourism Social Media Manager per Turismo; 3) Digital Maker per Informatica e Telecomunicazioni; 4) Robotica Industriale per Elettronica ed Elettrotecnica; 5) Social Media Designer & Manager per Grafica e Comunicazione. Una scelta che ha dato risultati confortanti in termini di iscrizioni alle prime classi per il prossimo anno scolastico. Non va poi dimenticato”, aggiunge la d.s.,”che L’Istituto di Istruzione Superiore “Emilio Alessandrini” è SCUOLA INTERNAZIONALE con l’assessment del Cambridge International School. In entrambi i settori Economico e Tecnologico sono attivi corsi dove i contenuti disciplinari sono insegnati anche in inglese e definiti in base ai piani di studio dei livelli IGCSE Cambridge. E, in attesa di definire anche l’adozione della settimana corta, su cui c’è un pieno gradimento anche da parte degli amministratori locali, si può che essere abbastanza fiduciosi per una crescita significativa della nostra proposta educativa. D’altronde, conclude la ds Maria Teresa Di Donato, “la storia della didattica dell’I.I.S. “E. Alessandrini” di Montesilvano è stata sempre improntata all’innovazione e alle sperimentazioni, sia metodologiche sia strutturali, accompagnate da parallele e coerenti attività di formazione e di aggiornamento del personale docente”.