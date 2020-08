Nuovi assistenti giudiziari per l’Abruzzo: ecco dove

REGIONE – “Assegnati 37 nuovi assistenti giudiziari per l’Abruzzo. Accolgo con favore la notizia del potenziamento della pianta organica degli uffici giudiziari nella nostra regione, annunciata dal Sottosegretario M5S alla Giustizia Vittorio Ferraresi.

A L’Aquila ne vanno 19, a Sulmona e Avezzano 5, 3 a Vasto e Lanciano, e e 1 a Chieti e Pescara. L’arrivo, come è stato spiegato, è previsto per la fine di settembre. Sono state decise 397 assegnazione di nuovi assistenti giudiziari in tutta Italia, tra uffici centrali e periferici.

Queste ultime assunzioni rientrano nel penultimo scaglione di scorrimenti nell’ambito del concorso pubblico che aveva previsto 800 posti a tempo indeterminato. Bene dunque che si rafforzino gli uffici giudiziari del territorio, fondamentale tutela della legalità e dei diritti” lo riferisce in una nota la Senatrice Gabriella Di Girolamo, Capogruppo M5S Comm. VIII LL.PP. Trasporti e Comunicazioni.