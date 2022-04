Nuova vita il borgo antico di Manoppello: il progetto di messa in sicurezza

Un milione di euro per mitigare il rischio idrogeologico su via Orientale. Approvato in Giunta il progetto definitivo la messa in sicurezza

MANOPPELLO – Una delle zone più belle e caratteristiche del centro storico di Manoppello tornerà ad essere fruibile e sicura grazie ad un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico di circa un milione di euro. Dopo i saggi e l’acquisizione delle relazioni tecniche e della documentazione utile, è stato approvato dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Giorgio De Luca il progetto definitivo-esecutivo che permetterà di mettere in sicurezza l’antica cinta muraria del versante orientale del centro storico di Manoppello interessata da movimenti franosi.

Successivamente l’area oggetto di intervento su cui verranno realizzati muri di contenimento, pali e gabbioni di contenimento, sarà riqualificata e resa fruibile grazie alla realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile che costeggerà l’antico abitato cittadino. Inoltre saranno abbattuti manufatti fatiscenti e sistemate linee di scarico di acque nere e bianche.

L’opera sarà realizzata grazie a fondi del Ministero dell’Interno, che, con decreto del 23 febbraio 2021, ha assegnato al Comune di Manoppello 990 mila euro per lavori di messa in scurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

“Continuiamo a lavorare per arginare le gravi problematiche connesse al rischio idrogeologico in alcune zone di Manoppello – ha detto il sindaco Giorgio De Luca – e nel contempo per riqualificare intere zone del nostro magnifico centro storico. L’importante progetto approvato in giunta per la messa in sicurezza del versante Orientale dell’antico abitato di Manoppello, si aggiunge ad un altro intervento di 1 milione di euro già in corso che mitigherà il dissesto idrogeologico anche lungo il fianco Occidentale, in Contrada Boccetto. Inoltre, a completamento dell’opera pubblica che permetterà di rafforzare il costone su cui poggia la sede municipale; saremo presto in grado di partire – ha annunciato il primo cittadino – con una nuova progettazione, grazie ad un finanziamento di 741 mila euro, recentemente ottenuto dal Comune, che metterà in sicurezza anche l’area sottostante piazza San Francesco. In questo modo – ha concluso De Luca – l’intero borgo antico potrà essere restituito alla collettività e fruito in totale sicurezza”.

Sempre in tema di lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso anche un altro intervento, sempre nel centro urbano, dove si sta intervenendo per il consolidamento della frana in via Boccaccio grazie a 621mila euro di fondi regionali.

Sono pari ad oltre 3 milioni e 300 mila euro i fondi complessivi ottenuti dal Comune di Manoppello per interventi in corso e da avviare per il contrasto al dissesto idrogeologico del centro storico.