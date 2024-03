BOLOGNANO – “Partirà a breve il cantiere per i lavori di efficientamento energetico nell’ex scuola elementare di Musellaro di Bolognano”. Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che precisa: “L’opera è finanziata da fondi ministeriali, per un importo complessivo di 144.180 mila euro, a valere sul programma ‘Parchi per il clima’ predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Oggetto dell’intervento – spiega il Sindaco – sono due immobili comunicanti e, in particolare, i lavori consisteranno nell’installazione del cappotto termico, nella sostituzione delle finestre, delle tapparelle, delle schermature solari e delle caldaie, oltre alla prevista realizzazione di un nuovo impianto termico a pavimento. Lavori necessari, al termine dei quali sarà assicurato un salto di almeno due classi energetiche. La struttura – annuncia Di Bartolomeo concludendo – diverrà una sede polivalente per incontri e manifestazioni istituzionali e culturali”.

Ex scuola elementare Musellaro, al via i lavori di efficientamento energetico ultima modifica: da