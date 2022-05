Il 3 agosto sul Lungomare di Gualdo si esibirà Nozy Narcos con il dj set di Night Skinny mentre il 4 agosto sarà la volta di Carmen Consoli

SAN VITO CHIETINO– Noyz Narcos, con l’opening act di Gemello e il dj set di Night Skinny, e Carmen Consoli saranno i protagonisti del Costa dei Trabocchi Fest, festival organizzato da Best Eventi con il patrocinio del Comune di San Vito Chietino, che avrà luogo il 3 e 4 agosto a San Vito Chietino sul Lungomare di Gualdo.

Opening act GEMELLO – NOYZ NARCOS – dj set di NIGHT SKINNY

3 agosto – ore 21:30

Esistono artisti in grado di cambiare il volto di un genere musicale, fungendo da spartiacque tra passato e futuro e segnando con la loro discografia un prima e un dopo. È il caso di Noyz Narcos, che negli ultimi vent’anni ha contribuito a rivoluzionare i canoni del rap e della cultura hip hop italiana, senza mai abdicare al suo ruolo di protagonista. Classe 1979, romano, considerato una figura di culto dalle nuove generazioni come dai veterani, la sua leggenda si alimenta grazie alla fama di “maledetto”, all’immaginario dark e splatter, all’innegabile aura da rockstar viscerale e tormentata. Insieme al suo collettivo, il famigerato TruceKlan, nei primi anni ’00 ha introdotto un’estetica nuova e tuttora inossidabile, fatta di metafore immediate e immaginifiche, di barre curatissime e senza giri di parole, di un linguaggio a tratti estremo e disturbante ma mai banale, di incursioni in altri mondi: il metal, l’hardcore, i tatuaggi, il cinema, l’orrore.

CARMEN CONSOLI

4 agosto – ore 21:30

Carmen Consoli è pronta a riprendersi la scena live e da giugno torna in tour con una serie di attesissimi appuntamenti. La cantantessa, dopo aver inanellato un sold out dopo l’altro con la sua ultima tournée teatrale che ha affascinato il pubblico per la sua originale divisione in 3 atti – tipici proprio del teatro -, ora arricchisce ciascuno di essi e lo trasforma in un concerto a sé, con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica. Nasce così un meraviglioso viaggio per l’Italia con tre formazioni distinte, in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”, organizzazione e produzione di Francesco Barbaro per OTR. Il Costa dei Trabocchi Fest ospiterà “Acustico” con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte.

I biglietti dei singoli concerti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).