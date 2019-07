Film in Abruzzo: novità al cinema dal 25 luglio [trailers]

Tre i film in uscita il 25 luglio: La piccola boss, Men in Black: International e Midsommar – Il villaggio dei dannati. Trame e trailers

Romantici, di fantascienza, drammatici: sono i nuovi film in uscita il 25 luglio. Questa settimana soltanto tre: il cinema si concede una breve tregua dopo le dodici nuove uscite di sette giorni fa.

Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con La piccola boss, la commedia diretta da Tina Gordon Chism. Jordan, rampante magnate della tecnologia quotidianamente tormenta dalla propria assistente April, torna magicamente tredicenne poco prima di un importantissimo evento aziendale, con tutte le conseguenze del caso.

Men in Black: International è un film di azione che vede tra i protagonisti liam Neeson e Emma Thompson. questo nuovo capitolo è una giovane donna, l’agente M, a indossare gli eleganti abiti e gli occhiali neri dei MiB. Ma il suo primo contatto con in Men in Black è avvenuto molto tempo prima, nel 1996, quando Molly – questo il vero nome dell’agente – era solo una bambina. Dopo aver visto una creatura aliena nella sua stanza, il futuro agente M ha assistito a una scena alquanto strana: i suoi genitori sono stati sparaflashati da due misteriosi uomini in giacca e cravatta. Non avendo subito la cancellazione dei ricordi, Molly è cresciuta con un solo desiderio nella vita, quello di rintracciare il quartiere generale dei Men in Black. Grazie alla sua determinazione, conquista l’agente O e viene reclutata tra i MiB della cellula londinese. Nella capitale inglese M incontra High T, che le assegna come partner il biondo e affascinante agente H. Sarà proprio quest’ultimo, nonostante il suo carattere un po’ ribelle, a insegnarle le basi per affrontare le creature aliene. Hight T decide di affidare alla coppia una missione delicata: combattere una specie aliena in grado di prendere le sembianze degli agenti e scovare la talpa che si nasconde nell’organizzazione.



In Midsommar Il villaggio dei dannati, l regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Dani, di seguito alla scomparsa dei suoi genitori, a malincuore decide di fare un viaggio in Svezia col fidanzato e alcuni amici, giungendo in un villaggio sperduto con usanze estive uniche nel loro genere, dove le cose andranno rapidamente per il peggio e quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante