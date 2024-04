Novena di preparazione alla festa della Patrona di Avezzano: il programma

Tra i momenti salienti l’Accensione del “focaraccio” del santuario, della fiaccolata della “Via Crucis” e dei focaracci della città

AVEZZANO – Lo scorso 18 aprile, nel Santuario della Madonna di Pietraquaria, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Avezzano, Giovanni Massaro, é stata aperta la Novena di preparazione alla festa della Patrona di Avezzano.

Fino al 25 aprile, come un ideale pellegrinaggio di tutta la città, ogni parrocchia, accompagnata dai rispettivi parroci, salirà al monte Salviano per celebrare la Santa Messa e rendere omaggio alla Patrona. I parroci presiederanno l’Eucaristia offrendo ai fedeli presenti al Santuario un pensiero spirituale di riflessione. Ogni giorno alle ore 16.30 presso il Santuario per la recita del Santo Rosario e alle 17, la Santa Messa.

Il programma completo della Novena

18 Aprile – Ore 17 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro. Il Vescovo accenderà una lampada davanti all’icona della Vergine

19 Aprile – Parrocchie di San Rocco e dello Spirito Santo

20 Aprile – Parrocchia di San Pio X

21 Aprile – Parrocchia della Cattedrale

22 Aprile – Parrocchia di San Giovanni

23 Aprile – Parrocchie di Madonna del Passo, Antrosano e Castelnuovo

24 Aprile – Parrocchia di San Pelino, Paterno e Caruscino

25 Aprile – Parrocchia della SS. Trinità

26 Aprile – Alle ore 17.30, si apriranno i festeggiamenti in onore della Madonna di Pietraquaria.

Ore 17.30 – Raduno dei fedeli presso la “Cappellina dell’apparizione”

Preghiera iniziale e processione verso il Santuario

Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano

Con la partecipazione del coro “ Le Collanelle”

Ore 18.45 – Accensione della fiaccola e benedizione dei partecipanti

Ore 20.30 – Accensione del “focaraccio” del santuario, della fiaccolata della “Via Crucis” e dei focaracci della città

27 Aprile

Ore 06.30 – Apertura del Santuario

Ore 07.00 – Santa Messa

Ore 07.30 – Servizio navetta Scav gratuito con partenza da capolinea via N. Sauro, piazzale della stazione, via monte velino, via Roma, via Napoli

Ore 08.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano. Al termine partenza della processione verso Via Napoli

In Santuario

Ore 09.30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da p. Fredrik Alorbu

Ore 10.30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Emidio Cipollone

Arcivescovo di Lanciano – Ortona

Ore 11.30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Luigi Incerto

Ore 17.30 – Santo Rosario

Ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Andrea De Foglio

In Cattedrale

Ore 08.00 – Santa Messa

Ore 09.00 – Inizio della processione dalla Cattedrale verso Via Napoli

Ore 09.45 – Incontro della processione in Via Napoli

Ore 10.00 – Partenza Processione da Via Napoli verso la Cattedrale (percorso: Via Napoli, Via Roma, Piazza Torlonia e breve sosta nel luogo dell’incoronazione dell’icona della Madonna di Pietraquaria, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Corradini, Via Marconi)

Ore 11.30 – Solenne Pontificale presieduto da mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano

Ore 21.00 – concerto Fanfara dell’Arma dei Carabinieri presso Piazza Risorgimento (in caso di condizioni meteo avverse, l’esibizione si terrà all’interno della Cattedrale dei Marsi di Avezzano)

Ore 23,30 Spettacolo pirotecnico