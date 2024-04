Chieti, approvato dalla Giunta lo svolgimento di Tennis in piazza

Il 1° giugno l’evento nato con l’intento di movimentare il centro della città facendo anche promozione all’attività sportiva

CHIETI – Sì della Giunta a Tennis in piazza, evento sportivo e ricreativo che si terrà sabato 1° giugno dalle ore 16:00 alle ore 21:00 in piazza G.B. Vico, a cura dell’Asd Tennis Chieti, con il patrocinio del Comune e aperta a tutta la cittadinanza.

“Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione ludico-sportiva per invitare a giocare a tennis tutta la città – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Si tratta di un evento nato con l’intento di movimentare il centro della città facendo anche promozione all’attività sportiva e, nello specifico, alla pratica del tennis. Un evento costruito insieme all’Asd Tennis Chieti e con il presidente Marianetti, che ringraziamo insieme alla famiglia Iannamico e che si svolge durante i giorni della Lazzaroni Cup 2024, che da tanti anni si svolge in città con una grande partecipazione sia di pubblico, sia di atleti. Siamo convinti che questo appuntamento del tennis in piazza possa rappresentare una conferma per quello che nostro convincimento di come lo sport all’aria aperta possa veramente creare un meccanismo propositivo e funzionale allo sviluppo di un territorio, noi crediamo molto nella promozione turistico sportiva e crediamo che questo appuntamento saprà essere molto partecipato da concittadini e turisti”.