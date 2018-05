Pescara, parla Pillon: “Voglio una squadra subito aggressiva”

Le parole di mister Pillon in conferenza stampa vista del match contro il Novara che si disputerà domani alle ore 15 allo stadio Silvio Piola

PESCARA – Domani alle ore 15 il Pescara scenderà in campo, in quel di Novara, nell’incontro valido per la quarantesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto importante perché potrebbe regalare agli abruzzesi la matematica salvezza. Il Delfino si trova in un buono stato di forma come dimostrano i sette punti nelle ultime partite, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno col Cesena. Di fronte ci sarà il Novara che sta lottando, al pari degli adriatici, per rimanere in categoria e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa della Cremonese. Pillon, in conferenza stampa, presenta cosi l’incontro.

Le parole di Pillon in conferenza stampa

Sul Novara, avversario reduce dal pareggio di Cremona: “Il Novara è un complesso tosto soprattutto in attacco dove hanno un grande potenziale. Ha giocatori di valore ed un buon allenatore per la categoria. Di certo erano partiti per i play-off ma, come noi, adesso hanno bisogno di un successo per tirarsi fuori da una situazione complicata. Sull’atteggiamento da tenere domani: “Caparbi, tosti e quadrati perché ci aspetta una partita vigorosa. Voglio aggressività e determinazione perché il campo sarà anche insidioso visto che sintetico. on voglio vedere i primi dieci minuti di Vercelli. La mia squadra non deve fare calcoli perché il calcio è imprevedibile. I ragazzi devono tirare fuori le palle. La salvezza è vicina. Ci sono ragazzi di valore da cui poter ripartire. Mi sto impegnando per la conferma, ma la prima cosa è la salvezza e domani non voglio vedere giocare per il pareggio, sennò si perde”. Sul capitolo convocati: “Potrei dare una chance a Bunino. Indisponibili anche Cocco e Mazzotta. Coulibaly non è al meglio, ma partirà con la squadra”.

