Notturna Toccolana 2025: torna una classica per i podisti

TOCCO DA CASAURIA – La Notturna Toccolana è diventata un appuntamento classico per i podisti che scelgono di trascorrere una serata del tutto speciale a Tocco da Casauria. Sabato 5 luglio è in programma la quindicesima edizione di questa gara podistica notturna rientrante nei circuiti Corrilabruzzo UISP, Corrimaster FIDAL e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con noi), in ricordo di Antonio Bucci e Ginevra Di Rocco.

Tutta Tocco da Casauria è mobilitata annualmente per la Notturna con l’amministrazione comunale al fianco degli organizzatori della Tocco Runner che contano sul patrocinio della Regione Abruzzo, sempre a favore di queste iniziative per promuovere lo sport e il territorio.

Di anno in anno, l’obiettivo degli organizzatori è di migliorare il successo delle edizioni precedenti. Anche quest’anno sembra che questo obiettivo sarà raggiunto, grazie alle circa 300 adesioni già sottoscritte tra la gara competitiva e la non competitiva, senza dimenticare le gare dei bambini e dei ragazzi under 16 che avranno l’onore di dare il via alla manifestazione alle 18:00 in Piazza Stromei. Ci sarà la possibilità di poter ancora effettuare iscrizioni direttamente in loco per tutte le opzioni di corsa.

Poi bisognerà attendere l’orario canonico delle 20:30 per lo start della gara competitiva di 9,5 chilometri, che attraversa il territorio comunale toccolano con il suo magnifico centro storico. Parallelamente, sarà possibile partecipare alla passeggiata non competitiva di 4,3 chilometri, ideale per chi vuole godersi il percorso in un’atmosfera più rilassata.

Ad ogni giro, segnalato con apposita cartellonistica, sono previsti due punti ristoro con acqua per mantenere l’idratazione durante la corsa. Per ritemprare le fatiche di tutti, non mancherà il mega ristoro finale “old style” con prodotti genuini e freschi, provenienti da produzioni locali a chilometro zero.

Il pacco gara di questa edizione include la maglietta celebrativa firmata Runnek, prodotti della Melinda (anche per i bambini e i ragazzi) e altri di vario genere.

A premiazione tutti i primi cinque assoluti uomini e donne, i primi cinque di tutte le categorie con rimborso spese, oltre alle prime cinque società più numerose con rimborso pettorali.