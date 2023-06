Notti bianche al Città Sant’Angelo Village Outlet: programma 2023

In programma sei appuntamenti di prestigio dal 13 luglio fino al 17 agosto 2023 a partire da quello con Cristiano Malgioglio e il suo Music Show

CITTA’ SANT’ANGELO – Un’estate da sogno al Città Sant’Angelo Village Outlet. Nel corso della stagione, a partire dal 13 luglio fino al 17 agosto 2023, ogni giovedì, ci saranno le Notti Bianche. Saranno sei gli appuntamenti all’Outlet di Città Sant’Angelo, con ingresso libero e inizio fissato alle ore 21:30, che daranno la possibilità ai visitatori di fare shopping e di godersi gli spettacoli, con negozi aperti fino alle 24:00.

PROGRAMMA

Giovedì 13 luglio, una serata all’insegna del colore e della musica con Cristiano Malgioglio e il suo Music Show accompagnato dal corpo di ballo.

Giovedì 20 luglio, sarà la volta di Teo Mammucari, grande mattatore, irriverente giudice e presentatore delle reti Mediaset, che arriva con i suoi Friends.

Giovedì 27 luglio, Vincenzo Olivieri, abruzzese DOC, farà tappa a Città Sant’Angelo Village Outlet con il suo “Roba da Matti” Summer Tour 2023.

Giovedì 3 agosto Cristina D’Avena, l’artista amata, anzi amatissima da fan di tutte le età, arriverà accompagnata dai Gem Boy per uno show che sarà un tripudio di musica e allegria! Una grande occasione per cantare tutti insieme grandi successi come Occhi di Gatto, i Puffi, Kiss me Licia, Mila e Shiro e l’elenco continua…

Giovedì 10 agosto, autore e interprete dei più grandi successi dei favolosi Anni ’60, Edoardo Vianello farà cantare e ballare il pubblico presente

Giovedì 17 agosto, non solo cabaret e comicità per l’imperdibile appuntamento con Max Giusti! Il poliedrico showman si presenterà anche in veste di cantante, con la sua Band.

Fare shopping sarà ancora più conveniente e divertente, grazie a sei imperdibili appuntamenti con altrettanti artisti tra i più noti della scena nazionale, che sapranno intrattenere la clientela con allegria, musica e comicità. Al Città Sant’Angelo Village Outlet ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutta la famiglia: il divertimento è garantito e lo shopping pure, con le Notti Bianche, che ogni giovedì dal 13 luglio al 17 agosto accompagneranno l’estate e gli extra sconti a partire dal – 30% sui prezzi a saldo, dalle 16:00 alle 24:00, nei negozi aderenti. Grande soddisfazione da parte del Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Lo avevamo promesso e lo abbiamo realizzato. Sarà un’estate bellissima e divertente con appuntamenti di grande calibro. Un cartellone variegato che abbraccia ogni tipologia di persona. Nel corso dell’anno, non ci siamo mai fermati offrendo diversi eventi che erano propedeutici a questo cartellone. Abbiamo un calendario davvero interessante che ci consentirà di dare l’opportunità a famiglie e non di poterci raggiungere per godersi degli show imperdibili”.