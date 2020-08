Notte di San Lorenzo a Montesilvano con le “stelline luminose”

Lo scorso 10 agosto 85 tra bambini e ragazzi hanno invato il lungomare di Montesilvano tutti in maglia bianca, scarpette da ginnastica, mascherina e lucina led

MONTESILVANO – Evento organizzato Amare Montesilvano con il Patrocinio del Comune Montesilvano Assessorato agli Eventi condotto dall’Avv. Debora Comardi e la collaborazione della gelateria “Alikè”. 85 i partecipanti tra bambini e ragazzi tutti in maglia bianca, scarpette da ginnastica ,mascherina e lucina led fornita dall’organizzazione.

Un lunghissimo e festoso corteo partito dai “bagni la rosa dei venti” alle ore 21,45 e capeggiato dalle maestre Antonia Capocefalo, Anna Luisa Strizzi, dall’artista Tecla Cecamore , da Bruna Brunetti e da Renato Petra Presidente dell’Associazione Amare Montesilvano, hanno raggiunto l’alaggio delle barche sulla spiaggia libera. Dopo essersi schierati in fila hanno atteso che dal “Palco Maastricht “ partisse la musica “Figli delle Stelle “ Il corteo è transitato in un percorso preparato ad hoc sulla spiaggia dall’organizzazione con delle lanterne luminose accese e ha iniziato una serie di movimenti, figure e cerchi con le lucine accese che sembravano tante “stelle” Giunti al palco, i bambini si sono schierati in un grande cerchio ed alcuni di loro hanno recitato piccoli aforismi sulla notte di s.lorenzo. Tra questi Emanuel con l’aforismo “La prenderò a sassate, questa stella, pur di fartela cadere. Tu prepara il desiderio io prendo la mira….” A ricevere i bambini sul palco l’Assessore Comardi che ha spiegato il significato di questa “particolare performance” dando appuntamento all’anno 2021 con la “Notte di San Lorenzo” quale evento istituzionale dell’estate prossima. Inoltre, l’assessore Comardi ha ringraziato tutti i bambini e i tantissimi genitori presenti.

A tutti i bambini sono stati distribuiti buoni gelato offerti dalla gelateria “Alikè”

