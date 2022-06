La notte dei saldi a Teramo: shopping e musica live il 2 luglio

TERAMO – Sabato 2 Luglio, nell’ambito del calendario delle manifestazioni di Teramo Natura Indomita, si svolgerà la “Notte dei saldi”, organizzata in collaborazione con i commercianti.

Per l’occasione i negozi resteranno aperti anche durante tutta la serata e cittadini e turisti, oltre che approfittare dell’avvio degli sconti per la stagione estiva, passeggiando per le vie del centro potranno ascoltare i diversi gruppi che si esibiranno dalle 19 alle 23 per poi, a mezzanotte, spostarsi verso l’area di Madonna delle Grazie per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio.

“La notte dei saldi aprirà la stagione degli sconti – sottolinea l’assessore al commercio Antonio Filipponi – e la decisione di inserire la Notte dei saldi all’interno del calendario di Teramo Natura Indomita va nella direzione di valorizzare il commercio in città in una serata che vuole unire divertimento, shopping e relax”.