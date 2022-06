A cena con Emergency a Sant’Onofrio di Campli: ecco quando

Sabato 2 luglio in programma la cena presso l’Agriturismo Godere Agricolo, in contrada Villa Penna di Sant’Onofrio a Campli

TERAMO – Torna a giugno nei locali aderenti, l’iniziativa 100 Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene e pranzi organizzati da chef, ristoratori e volontari per sostenere gli ospedali di Emergency. I fondi raccolti durante la VII edizione di 100 cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.

A Teramo, il locale gruppo di volontari Emergency, organizza una cena solidale per sabato 2 luglio, alle ore 20, all’Agriturismo Godere Agricolo, in contrada Villa Penna di Sant’Onofrio – Campli. Sarà l’occasione per bere e mangiar bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, la sua storia e i suoi progetti nel mondo. Il tutto, allietato dalla musica d’autore italiana dell’artista teramano Fabrizio Medori con la sua chitarra e da giochi e divertimento per tutti i bambini con Roberta alias FUNGHETTO.

La quota di partecipazione è di 25 euro, di cui 5 destinate ad Emergency.

Per i bimbi da 4 a 10 anni la quota di partecipazione è di 15 euro (5 destinate ad Emergency), mentre per i bimbi fino a 3 anni è richiesto un contributo di 5 euro.

Il menù classico comprende: antipasto misto, primo, secondo, contorno e dolce.

Il menù vegetariano: antipasto misto, primo, verdure, insalata e dolce. Mentre il menù bimbi: antipasto, primo al ragù, cotoletta, patatine e dolce.

Sono comprese le bevande.

Le prenotazioni si potranno effettuare, entro venerdì 1° luglio, ai seguenti numeri: 3403380090 oppure 0861553307

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina facebook Emergency Teramo.