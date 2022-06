TERAMO – Più che un giocatore, ben oltre i panni del semplice atleta. Andrea Cipollini fa parte della classe dei veterani della Lisciani Teramo, è uno di quei volti che rappresentano la continuità tra passato e futuro, una figura chiave per inglobare sempre più elementi nel progetto. Così sarà anche nella stagione 2022/2023, in cui il portiere biancorosso difenderà nuovamente i colori della sua città nel massimo campionato regionale di futsal.

Le sue parole alla vigilia della nuova annata: “Sono felice ed orgoglioso di poter difendere i colori della mia città in C1 ancora una volta. Da anni sposiamo tutti questa causa poiché la Lisciani è la realtà che da più tempo tiene alto il nome di Teramo città e del comprensorio nella massima categoria regionale. So, insieme agli altri veterani di questo gruppo, che avremo il compito di continuare a trasmettere a tutta la squadra lo spirito che ci ha sempre contraddistinto. Ripartiamo da quel che abbiamo fatto lo scorso anno, da un campionato che non abbiamo approcciato al meglio ma che poi ci ha visti risalire la china da vero gruppo e con una grande forza, peccato che sia arrivata la parentesi del covid a frenarci, ci siamo poi ritrovati a dover giocare ogni 3 giorni per settimane e settimane e in queste categorie più delle altre non è assolutamente facile. Ci eravamo detti di volerci salvare, lo abbiamo fatto con largo anticipo e con merito. Ora continuiamo quel percorso con mister Valente, lo staff societario e tutti gli atleti, vecchi e nuovi. Non faremo un campionato da comparsa, vogliamo essere a nostro modo protagonisti”.