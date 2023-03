Notaresco – Team Nuova Florida si giocherà a porte chiuse

NOTARESCO – Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica e ricorda che, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale della LND n°97 del 14/02/2023, la gara di serie D Notaresco-Team Nuova Florida in programma domenica 5 marzo alle 14,30 presso lo stadio V.Savini di Notaresco dovrà essere disputata a porte chiuse.

In base a questa disposizione, in occasione dell’incontro citato, la biglietteria dello stadio rimarrà chiusa e non si potrà mettere in vendita nessun biglietto, ognuna delle due società potrà far entrar nella struttura massimo 35 tesserati compresi i giocatori e lo staff che figureranno nella distinta di gara, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente di PS o PG anche se non in servizio o in divisa, i titolari di tessera CONI o FIGC nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate, gli operatori radio-televisivi dipendenti di Emittenti autorizzate, gli iscritti all’Unione Stampa Sportiva Italiana in possesso di regolare tesserino e i giornalisti iscritti all’Albo per i quali sarà stata fatta formale richiesta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata giornalistica o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la loro opera.