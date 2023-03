Gemellaggio Giulianova-Dakar: incontro sindaco e imprenditore Senegal

GIULIANOVA – Dakar chiama Giulianova. E Giulianova, nel primo giorno di marzo, risponde. Non è un caso, infatti, se proprio questa mattina, accompagnato dal responsabile del “Circolo Colibrì” Egidio Casati, ha visitato la sede municipale Nassir Aidara, l’imprenditore senegalese responsabile a Dakar del Colibrì e referente del sindaco della città africana.

L’associazione giuliese, com’è noto, sta lavorando da mesi per la concretizzazione del gemellaggio Giulianova-Dakar, iniziativa in grado di spalancare nuovi orizzonti culturali e di porre in essere grandi opportunità di cooperazione economica. Dopo aver sostenuto la popolazione del villaggio di Butembo e realizzato iniziative di solidarietà, collaborazione e dialogo con le istituzioni della capitale, Ambra Di Pietro ed Egidio Casati stanno tessendo una rete di rapporti per definire e chiudere positivamente il progetto di gemellaggio. Nassir Aidara ha visitato Giulianova ed oggi è stato presentato ufficialmente al Sindaco Jwan Costantini ed al Vice Sindaco Lidia Albani, che hanno donato un volume sulla storia di Giulianova.

L’imprenditore ha avuto contatti anche con aziende locali, alimentari ma soprattutto operanti nella metallurgia e nella nautica. Il porto di Dakar, in via di espansione, conta di diventare a breve il più grande dei cinque continenti. In questa sfida di sviluppo, le imprese giuliesi potrebbero avere un posto privilegiato. A breve, il gemellaggio con Dakar sarà approvato dal Consiglio Comunale.