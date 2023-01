Il sindaco e l’assessore Maretti: “Aperte le adesioni alla nuova sessione formativa per rispondere alle tante richieste”

CHIETI – Dopo l’importante successo riscosso dal primo corso di alfabetizzazione digitale promosso dal Comune di Chieti per over 65enni, l’iniziativa ritorna, a brevissima distanza dalla prima edizione dei Nonni tecnologici, che ha visto la consegna dei primi attestati a fine novembre. Il percorso didattico di sicurezza e alfabetizzazione digitale finanziato con fondi del Ministero dell’Interno per la sicurezza degli anziani erogati dalla Prefettura, raddoppia perché sarà suddiviso in 2 livelli per un totale di 12 lezioni. Gli incontri si svolgeranno in due location: a partire dal 17 gennaio negli spazi della biblioteca Bonincontro a Chieti Scalo (piazza San Pio X, ogni martedì alle ore 15:30) e dal 19 gennaio nell’aula magna del Liceo Gonzaga nel centro storico (via dei Celestini n.4, ogni giovedì alle ore 15.30), sempre a cura dell’associazione “Mondo digitale”, ideatrice e promotrice del primo, in co-organizzazione con l’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche sociali e Digitalizzazione. Le lezioni saranno tenute dal presidente dell’associazione, Mario Bisceglie. Per info e prenotazioni contattare Mondo Digitale al numero 338.2242774 (ore pomeridiane/feriali).

“Abbiamo fatto davvero di tutto per assicurare il prosieguo di questa iniziativa che ha riscosso tantissimo successo – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – sintomo che era un bisogno sentito dalla nostra cittadinanza, a cui è riservato il corso, soprattutto quella che vive un particolare divario comunicativo a livello generazionale. Ringraziamo l’associazione Mondo digitale sia per l’ottimo lavoro svolto e per aver portato l’idea, nonché per essersi resa disponibile a questo secondo round che si svolgerà anche a Chieti Scalo, ampliando, così, il potenziale della partecipazione a più persone, grazie a finanziamenti che servono proprio a emancipare le fasce di popolazione più a rischio truffe e raggiri. Siamo così riusciti a trovare risorse sia per promuovere un corso avanzato per chi ha già sostenuto questo primo livello formativo, ma anche tanti altri corsi base aperti a tutti, perché ci rendiamo conto che la cittadinanza ha risposto bene e numerosa ed è interessata a questa proposta. Per noi significa anche agevolare l’utilizzo della modalità digitale, che è un canale sempre più forte di dialogo con la popolazione, in linea con il processo di dematerializzazione in corso anche per il Comune di Chieti. L’invito è a rispondere numerosi a questa possibilità che è completamente gratuita, perché consente non solo a chi ha possibilità di imparare, di rendersi tecnologicamente indipendente, ma, soprattutto, di socializzare attraverso strumenti che usati bene contribuiscono ad azzerare le distanze fra amministratori e amministrati e a far viaggiare più velocemente i servizi”.