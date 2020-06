Nido comunale “Le Coccinelle”: al via gli interventi di adeguamento sismico

GIULIANOVA – Al via gli interventi di adeguamento sismico che interesseranno la struttura che ospita l’asilo nido comunale “Le Coccinelle”. Nella giornata di ieri il Comune ha provveduto ad assegnare i lavori all’impresa appaltatrice, che partiranno nella prima settimana di luglio e dureranno circa 150 giorni.

“Finalmente, dopo anni di attese, possiamo dare il via agli interventi di adeguamento sismico necessari a mettere in sicurezza una importante struttura comunale che potrà presto tornare ad ospitare i nostri bambini – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – purtroppo il lungo periodo di lockdown, e quindi la conseguente chiusura dei cantieri edili come da disposizioni ministeriali, ha rallentato le procedure burocratiche per far partire prima gli interventi. Siamo certi che, ad anno nuovo, genitori e bimbi potranno tornare ad usufruire di questa realtà scolastica comunale”.

Foto di repertorio