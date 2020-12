Nereto, danneggiamento aggravato e continuato: denunciato un 19enne

NERETO (TE) – Era l’inizio del mese di novembre, quando in piena notte, un giovane preso da una malsana ed irrefrenabile voglia di spaccare tutto, complici sicuramente i fumi dell’alcool ovvero una delusione amorosa, aveva danneggiato gli arredi urbani in pieno centro a Nereto.

L’atto meramente vandalico aveva suscitando nella tranquilla comunità neretese deplorevole sdegno per quanto accaduto. Le attenzioni del giovane quella notte erano state rivolte ad alcune fioriere di privati cittadini e pubbliche, che erano state rotte o rovesciate, nonché ai cassonetti RSU anch’essi danneggiati o rovesciati, dislocati in centro tra Piazza Cavour, via Verdi, Viale Roma ed alcune strade circostanti.

I Carabinieri della Stazione di Nereto, al termine di un certosino lavoro, dopo aver setacciato i filmati delle telecamere di sicurezza comunali e quelle di alcuni cittadini e sentito alcuni testimoni abitanti nella zona hanno pazientemente ricostruito il puzzle della scorribanda riuscendo ad individuare prima e ad identificare poi quel giovane 19enne del luogo che, come detto, si era immotivatamente accanito contro gli arredi urbani.

Una volta individuato il soggetto è stato convocato in caserma ed alle domande inconfutabili dei militari è crollato ammettendo la propria responsabilità. Ora il 19enne dovrà rispondere innanzi al Tribunale di Teramo di danneggiamento aggravato e continuato. Nella circostanza è scattata per lui ed un suo amico (che non ha peso parte ai danneggiamenti) anche la sanzione di € 280 ciascuno, per aver violato il “coprifuoco” a partire dalle 22.00 imposto dal D.P.C.M. in vigore.