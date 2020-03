Nereto, confermato Covid-19 per il giovane morto a Londra

Il diciannovenne originario di Nereto ma trapiantato a Londra e morto in Inghilterra la scorsa settimana é risultato positivo al Coronavirus

NERETO (TE) – Dopo la morte in Inghilterra di un diciannovenne di origini di Nereto (TE) per sospetta contrazione del Coronavirus, il Sindaco del Comune teramano, Daniele Laurenzi, aveva scritto al Ministro Di Maio perchè accertasse le cause di morte del giovane e si assicurasse delle condizioni della madre che abitava con lui. Oggi é arrivata la conferma: il ragazzo era affetto da Covid-19.

“Questa è una tragedia nella tragedia – ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Nereto – Un po’ per la giovane età, un po’ per le cause. Qui ci conosciamo tutti, e questa cosa ci ha travolto. Ma arriva anche il tempo delle riflessioni. Ti accorgi insomma del valore della sanità italiana, pur con tutta la impreparazione e i problemi che abbiamo. Mi hanno riferito che Luca in Inghilterra sia stato curato a casa con il paracetamolo, a distanza. In tempo di coronavirus”. “Noi in Italia avremmo curato un inglese come un italiano – ha insistiro Laurenzi – Dico questo senza nessun risvolto politico, sia chiaro, ma solo per segnalare che il nostro sistema sanitario non lascia indietro nessuno, è erga omnes. Luca invece stava male da giorni e si sono limitati a delle telefonate”, conclude il sindaco abruzzese.