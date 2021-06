Natura e Yoga al tramonto, escursione nella Riserva Borsacchio

Il 13 Giugno la via la stagione estiva della rinascita “Liberi di Essere” Escursione al tramonto e Yoga in spiaggia a Roseto degli Abruzzi dalle ore 18

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Parte domenica 13 Giugno 2021 alle 18.00 presso i cancelli del Villaggio Lido D’abruzzo in Via makarska a Roseto la nuova avventura estiva della riserva.

Il calendario che punta a dare respiro e opportunità alle strutture e operatori del turismo. Tredici eventi da Giugno a Ottobre per allungare l’estate ed offrire un turismo gree e sostenibile a turisti e cittadini.

“Natura e Yoga” sarà una magica escursione sul tratto costiero alla scoperta del fratino e delle dune ancora in fiore per poi immergersi in una esperienza unica di un corso di yoga al tramonto.

Come sempre l’escursione sarà gratuita e aperta a tutti. Chi poi vorrà partecipare alla lezione di yoga con un piccolo contributo.

Sarà una lunga avventura per i volontari della Riserva Borsacchio delle Guide. COme sempre al servizio dell’ambiente a sostegno della città.